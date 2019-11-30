Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti
Son Dakika Spor Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti - Son Dakika Spor

Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti

6 saat önce

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.

Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti, System.String[]

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.


Ligde bugün oynanacak olan Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın sabah saatlerinde Eskişehir- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı. Siyah-kırmızılı camiadan yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarları ziyaret etti. Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Eskişehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:15 Kaynak: İHA
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