Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: "Olağanüstü kongre kararını kabul etmiyorum"
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Eskişehirspor Başkanı Osman Taş: "Olağanüstü kongre kararını kabul etmiyorum"

5 saat önce

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden beri şahsına ve ailesine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulduğunu savundu.

Eskişehirspor Başkanı Osman Taş:

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden beri şahsına ve ailesine yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunulduğunu savundu.


Her zaman teknik direktör Fuat Çapa ile arasında sorun olmadığını dile getirdiğini aktaran Taş, şöyle konuştu:


"Ancak Fuat Çapa ile büyük sorunum var. Yönetimde ben başkanım ancak başkan gibi davranamıyorum. Yöneticilerimden Mehmet Şimşek'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunun aldığı olağanüstü seçimli kongre kararını kabul etmiyorum. Biz bir takımız. Bir yola çıktık. Yönetim olarak devam etmemiz gerekir. İstifa etmek isteyenler olabilir. Hep beraber Eskişehirspor'daki işleri yoluna sokalım. Maddi destek almak için bir karar vermemiz gerekiyor. Bu da yönetim olarak devam edip, Eskişehirspor'u düzlüğe çıkartmaktır. İstifa etmek ve kongreye gitmek istemiyorum."


Taş, avukatının incelemesinin ardından kongreye gidildiği takdirde yeniden aday olacağını sözlerine ekledi.

Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:34 
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