Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sabah gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) testi sonrası yapılan antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bu sabah gerçekleştirilen Korona virüs (Covid-19) testi sonrası yapılan antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ardından konuşan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından sahaya yeniden çıkacağız. Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz" dedi.


Korona virüs sebebiyle liglere verilen aranın ardından TFF 1. Lig bu hafta başlıyor. Bu kapsamda Eskişehirspor ligin 29. haftasında Cumartesi günü BB Erzurumspor'un konuğu olacak. Maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-kırmızılılar, Teknik Direktör Mustafa Özer yönetiminde Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve taktik çalıştı.


"Bizi zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz"


Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Mustafa Özer, "Uzun bir aranın ardından Erzurumspor maçıyla sahaya yeniden çıkacağız. Erzurumspor'un başarılı bir takım olduğu gerçek. Erzurum'a pandemi nedeniyle uçuş programları değiştiği ve bizim maç programımıza uymadığı için otobüsle gideceğiz. Bizi zorlu bir yolculuğun ardından zorlu bir deplasmanın beklediğini biliyoruz. Biz maddi kaynaklı problemlerimizi avantaja çevirerek kendi çocuklarımızla sahada olacağız. Şimdi oynayan bu çocuklarımız ileride altın jenerasyon olarak verdikleri mücadeleyle anılacaklar" diye konuştu.


"Erzurum deplasmanında 6 eksik"


Sakat ve cezalı oyuncular hakkında da konuşan Özer, "Ligde son oynadığımız Adana Demirspor maçında gördükleri kartlarla Alperen, Ekrem ve Cemali cezalı duruma düşmüşlerdi. Bunun dışında oyuncumuz Feyzi'yi de askere uğurladık. Selman ve Metehan'ın ise bu hafta bir sakatlığı oldu ve bu hafta o da forma giyecemeyecek. Bu oyuncularımızın yerine kendilerini ispatlamak için sahada mücadele edecek çocuklarımız var. Biz son güne kadar elimizdeki kadroyla, elimizden gelenin fazlasını sahada göstereceğiz" dedi.


Diğer yandan Eskişehirsporlu oyuncular antrenmanın ardından tesislerde dinlenmeye geçti. EsEs kafilesi, 21: 00'da kara yoluyla maçın oynanacağı Erzurum'a hareket edecek. Maç öncesi Eskişehirspor 11 puan ile ligin son sırasında bulunurken, Erzurumspor ise 47 puan ile ligin 2. sırasında yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Erzurumspor Kulübü, Eskişehirspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 02:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor
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