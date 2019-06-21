Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi
5 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 yaşındaki futbolcusu Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, 19 yaşındaki futbolcusu Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş
ile Vali Hanefi Demirkol
Tesisleri'nde bir araya gelen Bedirhan Altunbaş, sözleşmesini 2 yıl daha uzatan imzayı attı.
Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen genç sağ bek, geçen sezon 17 maçta forma giydi.
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