Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi

5 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 yaşındaki futbolcusu Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi.

Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 19 yaşındaki futbolcusu Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş ile Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Bedirhan Altunbaş, sözleşmesini 2 yıl daha uzatan imzayı attı.
Siyah-kırmızılı takımın altyapısından yetişen genç sağ bek, geçen sezon 17 maçta forma giydi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:16 Kaynak: AA
Osman Taş, Eskişehirspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman'dan Ali Koç'a transfer teklifi Maldini, Hakan Çalhanoğlu'nun biletini kesti İspanyol futbolcu Fernando Torres futbolu bıraktı Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 18:21:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor, Bedirhan Altunbaş ile sözleşme yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]