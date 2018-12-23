Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor - Boluspor: 1-1

Eskişehirspor - Boluspor: 1-1

3 saat önce

STAT: Eskişehir YeniHAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Uygar Bebek (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)-Tolga (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xx)(Dk.75 Talha xx), Mevlüt (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Alperen (xx)(Dk.

Eskişehirspor - Boluspor: 1-1, System.String[]


STAT: Eskişehir Yeni

HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç (xxx), Uygar Bebek (xxx), Hüsnü Emre Çelimli (xxx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (xx)-Tolga (xxx), Semih Güler (xxx), Cemali (xxx), Furgan Polat (xx)(Dk.75 Talha xx), Mevlüt (xxx), Mehmet Özcan (xxx), Alperen (xx)(Dk.65 Bedirhan xx),  Fıratcan (xxx), Mehmet Feyzi (xxx), İbrahim Halil Öner (xxx)(Dk.83 Metehan) 

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci (xx)-Diarra (xxx), İsmail Haktan (xx)(Dk.65 Mustafa Durak xx), Akabueze (xxx), İshak (xxx), Ufuk (xxx), Özgür Can (xx)(Dk.46 Umut xxx), Daniel Dimov (xxx), Guido Koçer (xxx), Yusuf Emre (xxx)(Dk.83 Mustaf Batuhan), Hayrullah (xxx)

GOLLER: Dk.32 (Penaltıdan) Mehmet Feyzi (Eskişehirspor). Dk.71 Umut (Boluspor)

SARI KARTLAR: Mevlüt (Eskişehirspor). Akabuaze, Özgür Can, İshak (Boluspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Eskişehirspor sahasında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

32'nci dakikda gelişen Eskişehirspor atağında Cemali ceza alanında düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Mehmet Feyzi penaltıyı gole çevirdi: 1-0.

71'inci dakikada ceza alanı içerisinde oluşan karambolde, Umut kalecinin yanından topu ağlara gönderdi: 1-1.

80'inci dakikada Fıratcan'ın sert şutunda top direkten geri döndü, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 bitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:07 Kaynak: DHA

Uygar Bebek, Kutluhan Bilgiç, Eskişehir, Eskişehirspor, Spor
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