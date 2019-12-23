Eskişehirspor Boluspor hazırlıklarına başladı

Siyah kırmızılılar, ligin ilk devresinin son hafta karşılaşmasında Boluspor'a konuk olacak. Eskişehirspor, maçtan galip ayrılarak ilk devreyi 3 puan ile kapatmak istiyor. Bu kapsamda Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde hazırlıklara başlayan EsEs, Teknik Direktör Coşkun Demirbakan yönetiminde haftanın ilk antrenmanına çıktı. İdmanda oyuncular topla ısınma hareketlerinin ardından artırmalı koşu ve minyatür kalede maç yaptı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.



"Antrenmanda 5 eksik"



Öte yandan antrenmana izinli olan Jesse ile tedavileri süren Talha ve Buğra'nın yanı sıra oynadıkları son maçta arka adalesinde sertleşme oluşan Kıvanç ve ayağında ödem oluşan Berkay katılmadı. Sezgin ve Muhammet ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarına devam etti.



"Emre Güral minik taraftarı kırmadı"



Ayrıca ligin 16. haftasında oynanan Balıkesirspor karşılaşmasında tribünde açtığı pankart ile golcü oyuncu Emre Güral'dan forma isteyen minik taraftar Nazmi Berk Seçen, bugün tesise gelerek Güral ile buluştu ve kendisinden imzalı forma aldı.



