Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti - Son Dakika Spor

Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından takımı Boluspor maçına alt yapı hocaları hazırlıyor.

Eskişehirspor, Boluspor maçı hazırlıklarına devam etti, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan'ın görevinden ayrılmasının ardından takımı Boluspor maçına alt yapı hocaları hazırlıyor.


Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 17. haftasında deplasmanda Boluspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Altyapı Koordinatörü Serdal Eroy ve ekibi yönetiminde gerçekleştirilen idmana oyuncular, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon çalışmaları ile devam eden antrenman, yarım sahada yapılan üçlü turnuva maç ile tamamlandı.


Çalışmaya tedavileri süren Berkay, Talha ve Buğra katılmazken, Sezgin ve Muhammet ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.


"Benim değil yönetimin kararı"


Öte yandan takımdan ayrılan Coşkun Demirbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ben hiçbir işimi yarım bırakmadım, bırakmam da. Bu benim değil, yönetimin kararı. Saygı duymaktan başka hiçbir şey yapamam. Hoşça kalın" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Boluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • es es halil 1965 serüven sonu: eskişehirspor ölmüş cenazeyi kaldıracak adam aranıyor hiç uğraşmayın bu takım kendine gelemez takım diye zaten ikinci yarıda kimse kalmaycak eski es bay hayellerin takımı şimdi batık gemi gibi ala bora oluyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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