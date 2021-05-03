Eskişehirspor, Boluspor maçına hazırlanıyor

Eskişehirspor, TFF 1.Lig 2021-2021 sezonu son hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Beypiliç Boluspor maçının hazırlıklarına başladı.
Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde, bir günlük iznin ardından bugün saat 15: 30'da antrenörü Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuları ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdiler.
İdman çift kale maçla tamamlandı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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