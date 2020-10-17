Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı - Son Dakika

Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı

17.10.2020 16:27
Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, bugün konuk olduğu Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak, 2020-2021 sezonunun ilk deplasman puanını kazandı.

Altyapısında yetişen futbolcuların ağırlıklı olduğu kadrosuyla sezona başlayan Eskişehir temsilcisi, ilk hafta başkentte konuk olduğu Ankaraspor'a 1-0 yenildi.

Bir sonraki hafta sahasında Adanaspor ile karşılaşan Eskişehirspor, rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Siyah-kırmızılı takım, ligin 3. haftasında İzmir'de Altay'a 6-0 mağlup oldu. Sezonun 4. haftasında Ümraniyespor'u ağırlayan Eskişehirspor, 1-1 biten maçta rakibiyle puanları paylaştı.

Lige verilen milli maç arasından sonra 5. haftada deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibiyle 1-1 berabere kalarak hem sezonun ilk deplasman puanını kazandı hem de dış sahada ilk golünü kaydetti.

Eskişehirspor, 20 Ekim Salı günü sahasında Yılport Samsunspor ile karşılaşacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği müjdeyi verdi Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti 18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz Oyuncu Burak Deniz'den ilginç itiraf: Paris Hilton beni görüp Türk arkadaşına sormuş
Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı Liverpool, derbide Everton ile 2-2 berabere kaldı         
16:37
TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı         
16:08
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin de istediği Kenan Karaman için harekete geçti         
14:36
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı Yürek dayanmaz! Ermenistan'ın Gence'de füze ile öldürdüğü siviller son yolcuğuna uğurlandı         
13:19
Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi Esendere Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu etkisi bulunan kaktüs bitkileri ele geçirildi         
12:07
Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı Boğazı kesilerek öldürülen yaşlı kadının katil zanlısı, inşaat işçisi çıktı         
11:12
Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada Azerbaycan, Gence'nin intikamını böyle aldı! Ermenistan güçlerinin SİHA'larla vurulduğu anlar kamerada         
10:44
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor Şehrin merkezindeki boş arazide, çocuklara aldırmadan uyuşturucu kullanan bağımlılar görenlere 'pes' dedirtiyor         
08:54
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı 3 yıldır aşk yaşayan Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses nişanlandı         
07:59
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Sinop'ta denemeleri yapılan S-400'lerin ateşlendiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
19:36
Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi Telefonu kurcalayan çocuk, annesinin çıplak fotoğraflarını çekip rehberdeki herkese gönderdi         
17:19
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 16:44:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor bu sezon deplasmanda ilk puanını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei