Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü Ankara'da 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda ikinci deplasman galibiyetine ulaştı.

Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Keçiörengücü'nü Ankara'da 1-0 mağlup ederek 2019-2020 sezonunda ikinci deplasman galibiyetine ulaştı.

Sezonun ikinci yarısının başlaması öncesinde birçok futbolcusu takımdan ayrılan Eskişehirspor, deplasmanda ligin iddialı takımlarından Keçiörengücü ile karşılaştı.

Bu maç öncesinde çıktığı 9 deplasmanda, 6 yenilgi, 1 galibiyet, 2 de beraberlikle sadece 5 puan toplayabilen siyah-kırmızılı ekip, Ankara temsilcisini Onur Bayramoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Eskişehirspor, sezonun ikinci deplasman galibiyetini alarak puanını 9'a çıkartırken, lig tablosunda yine son sırada yer aldı.

Eskişehir temsilcisi, ligin 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü Adanaspor'u konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti
Burun ameliyatı olmaya gitti, kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi Son 5 yılda satılmayan biletlere çıkan ikramiye tutarı açıklandı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 23:21:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor bu sezon deplasmandaki ikinci galibiyetini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]