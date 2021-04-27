Eskişehirspor, Bursaspor maçı hazırlıklarına başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, evinde oynayacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde 15.30'da başlayan antrenman Antrenör Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleşti. Ligin 33'üncü haftasında Bursaspor'u evinde ağırlayacak olan siyah kırmızılılar, ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma 30 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak. - ESKİŞEHİR