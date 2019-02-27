Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Çıkışını Adana Maçıyla Sürdürmek İstiyor

Eskişehirspor Çıkışını Adana Maçıyla Sürdürmek İstiyor

53 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 24. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor Çıkışını Adana Maçıyla Sürdürmek İstiyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 24. haftasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Ligde alt sıralardan yavaş yavaş uzaklaşan Eskişehirspor, cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ligin ikinci yarısına fırtına gibi giriş yapan kırmızı-siyahlı ekip, Akdeniz temsilcisini eli boş göndermek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda kırmızı-siyahlılar, bugün Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde 85 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman pas çalışması, 5'e 2 top kapma, hücum organizasyonu ve yarım saha oyun ile tamamlandı. Diğer yandan takımda sakatlıkları bulunan İbrahim Sissoko, Fıratcan Üzüm ve Mevlüt Çelik'in tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

(Çağatay Gür/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 06:16 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Eskişehirspor, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Denizlispor'un Yeni Stadı İçin Onay Çıktı Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü

Son Dakika! YSK, Son Kararı Verdi! Burhanettin Kocamaz, DP'den de Aday Olamayacak Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkan Adayının YSK'ya Yaptığı İtiraz Reddedildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 19:09:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Çıkışını Adana Maçıyla Sürdürmek İstiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]