Eskişehirspor Çıkışını Sürdürmek İstiyor
43 dakika önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor
maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Eskişehirspor, pazartesi günü karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Lider Denizlispor'u eli boş göndermek için sıkı çalışan siyah-kırmızılı ekipte moraller son 2 haftada alınan iyi sonuçlarla birlikte yüksek durumda. Gözünü Denizli maçına diken Eskişehirspor, bugün Teknik Direktör Fuat Çapa
yönetiminde yaklaşık 80 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma, 4'e 4 oyun, dar alan ve yarım saha oyun ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
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