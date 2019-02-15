Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

Eskişehirspor Çıkışını Sürdürmek İstiyor

43 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor Çıkışını Sürdürmek İstiyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, ligin 22. haftasında karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Eskişehirspor, pazartesi günü karşılaşacağı Denizlispor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Lider Denizlispor'u eli boş göndermek için sıkı çalışan siyah-kırmızılı ekipte moraller son 2 haftada alınan iyi sonuçlarla birlikte yüksek durumda. Gözünü Denizli maçına diken Eskişehirspor, bugün Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde yaklaşık 80 dakika antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, 5'e 2 top kapma, 4'e 4 oyun, dar alan ve yarım saha oyun ile son buldu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:55 Kaynak: İHA

Denizlispor, Eskişehirspor, Spor
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