Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 1 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Eskişehirspor'da 1 futbolcu Korona virüse yakalandı. Konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Es Es, şu ifadelere yer verdi:

"Takımımız ve teknik kadromuzun Gürlife Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Covid-19 testleri sonucu takımımızdan bir oyuncunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kamuoyuna bildiririz." - ESKİŞEHİR