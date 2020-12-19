Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi - Son Dakika

Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi

19.12.2020 15:23
Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "Göreve geldiğimiz 13 aylık sürede Eskişehirspor Kulübünün 23 milyon lira borcunu ödedik.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehir spor'un kulüp başkanı Mustafa Akgören, "Göreve geldiğimiz 13 aylık sürede Eskişehirspor Kulübünün 23 milyon lira borcunu ödedik. Bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek." dedi.

Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bilgi kirliliklerini düzeltip, yanlış bilgilerin doğrularını söylemek için sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde basın toplantısı düzenlemeye karar verdiklerini kaydetti.

Eskişehirspor'u yaşatmak, bayrağı yere düşürmemek, kulübü kirli ellere teslim etmemek için göreve talip olduklarını belirten Akgören, şöyle konuştu:

"13 aydır görevi yapıyoruz. Yaptığımız projeleri hayata geçirmeye çalışırken ciddi engellerle karşılaştık. Daha sonra bugüne kadar görülmemiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla karşılaştık. Böylesi bir dönemde Eskişehirspor'u yaşatmaya ve bayrağını dik tutmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 13 aylık sürede Eskişehirspor Kulübünün 23 milyon lira borcunu ödedik. Bu rakam sezon sonuna kadar tahmini olarak 35 milyon lirayı geçecek. Eskişehirspor Yönetim Kurulu, sezon sonuna kadar 35 milyon borcunu ödeyecek. Kulübün yıllık en cüzi masrafı 13-15 milyon liradır."

"Eskişehirspor'a gelir getirici ilk adımı atıyoruz"

Akgören, kulübün dikili bir ağacının bulunmadığının altını çizerek, Eskişehirspor'a gelir getirici ilk hamlenin 3 gün önce başladığını bildirdi.

Yaklaşık 40 yıl önce Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde inşa edilen ve altyapı oyuncuları tarafından kullanan bina ile yanındaki spor salonunun dayanıklılık raporunu çıkarttıklarını ifade eden Akgören, şunları söyledi:

"Bu binaların 35-40 yıl önceki teknolojiyle yapıldığını, günümüzün şartlarına ve teknolojiye, deprem yönetmeliğine uygun olmadığı, can tehlikesi taşıdığına yönelik rapor var. Gerekli girişimleri yaptık ve binamızın yıkım iznini Sayın Valimiz Erol Ayyıldız'dan aldık. Yıkıma başladık. Orayı yıkıp, Eskişehirspor'a gelir getirici ilk adımı atıyoruz. Şehrimizin ve büyüklerimiz desteğiyle Eskişehirspor Kulübünü ömrümüz yeterse, camia bize sabrederse, en az aylık 200 ila 500 bin lira gelire ulaştıracağız. Oraya 50'ye 30 metre ölçeklerinde 2 halı saha yapıyoruz. Yanına sosyal tesis yapıyoruz. Yeni altyapı binası da yapacağız. Tesislerin nizamiye girişini de yeniliyoruz."

"Eskişehirspor formasının satılacağı mağazalar açacağız"

Akgören, Eskişehirspor formasının Fenerium'da satılmasına yönelik yaşanan tartışmalara değinerek, Fenerbahçe yöneticilerinin Süper Lig'de yer alan ve aralarında siyah-kırmızılı takımın da bulunduğu köklü camiaya sahip Anadolu kulüplerinin formalarını Fenerium'da satmak istediklerini tarafına ilettiklerini vurguladı.

Yurt içi ve yurt dışından turistlerin geldiği, yüzbinlerce Eskişehirspor taraftarının bulunduğu İstanbul'da siyah-kırmızılı formanın satılacağı bir yer olmadığı için Fenerbahçeli yöneticilerin teklifini kabul ettiğini aktaran Akgören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık döneminde ilk kez yönetim kuruluna danışmadan aldığım 2-3 karardan biridir. Sorumluluk bana aittir. Eskişehirspor taraftarı ve camiası istemediği için formanın Fenerium'daki satışını geri çektik. Oradaki forma satışı Eskişehirspor'un kimliğine ve armasına yakışan bir olaydı ama camiayı dinleyip geri çektik. Eskişehirspor formasının satılacağı mağazalar açacağız."

"Her maça iki takım forma gidiyor ve maç sonu yok oluyor"

Mustafa Akgören, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-0 yenilerek organizasyona veda ettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından ev sahibi takım futbolcusu ile siyah-kırmızılı kulübün oyuncusu arasındaki forma değiş tokuşuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bir bardak suda kopartılan bir fırtınaydı. Tamamen yanlış anlaşılma ve ifade edilme... Göreve geldik ve bizden ilk istenen şey forma oldu. Tedarikçiye her hafta forma parası gönderdik. Gördük ki geçmişte birçok dönemde de olduğu gibi Eskişehirspor'un her maça götürdüğü iki takım forma maçtan sonra yok oldu. Her maça iki takım forma gidiyor ve maç sonu yok oluyor. Sezon içinde 1428 forma kayboluyor. Bunların her birinin maliyeti 125 ile 250 liradır. Her sezon forma ve malzeme masrafı 500 bin lira civarında. Birçok takım bizimle aynı uygulamayı yapıyor. Herkes tasarruf etmez zorunda."

Akgören, kulübe ait olan ancak şu anda ortada bulunmayan araçları hurdalıklarda aradıklarını belirterek, "Hurdalıktan aldığımız pick-uplar var. Hurdalık bir jip bulduk. İki pick-up ve otobüsü hurdalıktan kurtardık ve şu anda Eskişehirspor'a hizmet ediyor." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Akgören, Eskişehirspor Kulübünün şu anda 26 milyon 31 bin 350 lira 45 kuruş vergi, 10 milyon 853 bin 238 lira 77 kuruş SGK borcu olduğunun altını çizerek, söz konusu borçların yapılandırmayla peşin ya da taksitle ödendiğinde çok ciddi oranda düşeceğini vurguladı.

Futbol Federasyonu, Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi - Son Dakika Spor


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