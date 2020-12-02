Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

02.12.2020 21:00
Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4'ü altyapıdan olmak üzere 9 futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 4'ü altyapıdan olmak üzere 9 futbolcunun Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Eskişehirspor'da teknik heyet ve oyunculara Covid-19 testi yapılırken, 4'ü altyapıdan 9 futbolcunun koronavirüs testleri pozitif çıktı. Kırmızı-siyahlı ekibin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve personelimize Gürlife Hastanesi tarafından dün ve bugün yapılan Covid-19 testleri neticesinde dördü altyapıdan olmak üzere dokuz futbolcumuzun testlerinde pozitif bulgu tespit edilmiş olup; takip, tedavi ve izolasyon süreçlerine başlanmıştı" denildi.


Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Koronavirüs, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da 9 futbolcunun Covid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor


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