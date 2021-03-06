Eskişehirspor'da Akhisarspor deplasmanı öncesi hazırlıklar tamamlandı
06.03.2021 12:18
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını tamamladı.
Akhisarspor deplasmanı öncesi son antrenman Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah kırmızılı ekip saat 10.00'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Eskişehirspor kafilesinin bugün saat 13.30'da Manisa'ya hareket edeceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evli ve üç çocuk babası şahıs mezarlıkta ölü bulundu 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Kale direğinin yanına saklanan uyanık futbolcu, kaleciyi gafil avladı