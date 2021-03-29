Eskişehirspor'da Altınordu maçı hazırlıkları başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, evinde oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor TFF 1. Lig'in 28'inci haftasında 4 Nisan Pazar günü deplasmanda Altınordu ile karşı karşıya gelecek. Altınordu maçının hazırlıkları Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde 14: 00'de yapılan Covid-19 testinin ardından başladı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncularda ve takımda artan COVID-19 vakaları nedeniyle önlem amaçlı bireysel çalışmalar gerçekleştirildi. Eskişehirspor çalışmalarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

Eskişehirspor 8 puanla ligde son sırada bulunurken rakibi Altınordu ise 27 puanla 5'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR