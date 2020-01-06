Eskişehirspor'da ayrılık - Son Dakika
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Eskişehirspor'da ayrılık

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 29 yaşındaki futbolcu Berkay Dabanlı, sosyal medya hesabından Eskişehirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 29 yaşındaki futbolcu Berkay Dabanlı, sosyal medya hesabından Eskişehirspor ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettiğini açıkladı.


Geçen haftalarda Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollarını ayıran Eskişehirspor, bir ayrılık şoku daha yaşadı. Yaklaşık 6 yıldır Eskişehirspor forması giyen Berkay Dabanlı, bugün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu.


Yayımladığı sosyal medya mesajında duygu dolu kelimeler kullanan Dabanlı, kulüp tarafından verilen sözlerin yerine getirilmemesi nedeniyle ayrılık kararı aldığını duyurdu. Dabanlı ayrılık mesajında, "Büyük Eskişehirspor camiası aslında bu cümleleri yazmak benim için kolay bir durum değil. Bu formayı giydiğim süre zarfında çok çalıştım çok istedim elimden gelenin en iyisini yaptım yeri geldi kulübede bekledim yeri geldi tribünde takımımı destekledim ama bana güvenenleri mahcup etmedim, maddi acıdan verilen sözlerin hiçbiri yerine gelmedi zorluklarla boğulduk sürekli ama yine de pes etmedim. Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki hep sustum içime attım şimdi tekrar eski konulara girmeyeceğim. Kariyerim açısından bir şeyleri yerine getirmekte benim hakkım kendime yeniden bir sayfa açmak için yeni bir yola giriyorum. Eskişehir maceramın sonuna gelmiş bulunuyorum. Bugün itibari sözleşmemi feshediyorum. Hakkınızı helal edin. Bu takımın layık olduğu yerde görmek beni çok mutlu edecek. Sağlıcakla kalın" ifadelerini kullandı.


Eskişehirspor'da Mustafa Akgören yönetimi altında takımdan ayrılan ikinci oyuncu Berkay Dabanlı oldu. Kulüp geçen ay Marko Milinkovic ile yollarını ayırmıştı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Berkay Dabanlı, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
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