Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic... - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic... - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic...

6 saat önce

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır.

Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic..., System.String[]

Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."


Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:57 
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