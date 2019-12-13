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Eskişehirspor'da ayrılık! Orta sahadan Milinkovic...
6 saat önce
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır.
Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:57
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