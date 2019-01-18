Eskişehirspor'da Başkan Belli Oldu
53 dakika önce
- Eskişehirspor'da başkan belli olduESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay oldu.
- Eskişehirspor
'da başkan belli oldu
ESKİŞEHİR - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan
Ay oldu.
Eskişehirspor'un düzenlenen olağanüstü genel kurulunda yapılan seçimde başkanlığa Kaan Ay seçildi. 2 adayın katıldığı seçimde toplam 390 oy kullanıldı. Başkan adaylarından Mustafa Topkaya 175 oy alırken, Eskişehirspor'un yeni Başkanı Kaan Ay ise 220 oy elde etti. Kullanılan oylardan 3'ü de geçersiz olarak değerlendirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:28 Kaynak: İHA
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