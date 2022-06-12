Delegelerin tamamının oyunu alarak başkanlığa seçilen Mehmet Şimşek, burada yaptığı konuşmada, kulübün iyi ve kötü gününde yanında olan insanların kongre salonuna geldiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Eskişehirspor'da başkanlığa yeniden Mehmet Şimşek seçildi - Son Dakika

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