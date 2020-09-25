TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 27 Eylül Pazar günü deplasmanda yapılacak Altay maçı öncesinde futbolcular ve teknik kadronun Kovid-19 testi gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, test sonucu Kovid-19 pozitif olduğu tespit edilen bir futbolunun tedbir amaçlı Yunusemre Devlet Hastanesi'nde izolasyona alındığını kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:03 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Eskişehirspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika Spor