Eskişehirspor'da borç her geçen gün artıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da borç her geçen gün artıyor - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da borç her geçen gün artıyor

6 saat önce

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Kur artışı kulübü de etkiliyor.

Eskişehirspor'da borç her geçen gün artıyor, System.String[]

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, "Kur artışı kulübü de etkiliyor. Her gün faizler işliyor, borcumuz her geçen gün artıyor" dedi.


TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Mustafa Akgören, Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Akgören, siyah-kırmızılı kulübün borcunun her geçen gün arttığını belirtti. Geçmişte futbolcularla yapılan anlaşmaların yabancı para cinsinden yapıldığını ve kur artışıyla birlikte borçların da giderek arttığını aktaran Başkan Akgören, kulübü yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Akgören, "Eskişehirspor'un kalan 10 maçında taraftarlarımızı takımımızı desteklemeye davet ediyoruz. Kalan maçlarımız bizim için çok önemli. Eskişehirspor'da daha önce oynamış futbolcuların ödeme dosyaları bulunuyor. Kur artışı ülke ekonomimize nasıl darbe vuruyorsa kulübü de etkiliyor. Nedeni ise futbolcularla anlaşmalar yabancı cinsten para ile anlaşılmış. Her gün faizler işliyor, borcumuz her geçen gün artıyor. Ancak şu an için yapabileceğimiz bir şey yok. Bizler bu kulübü yaşatmak için göreve geldik. Emanete sahip çıkıyoruz" diye konuştu.


"Eskişehirspor'un FIFA'da bekleyen borçlarını kapatabiliriz"


FIFA'da bekleyen dosyaların kapanması ve kulübün maddi açıdan rahatlaması için bir kampanya başlatacaklarını söyleyen Başkan Akgören, "Eskişehirspor'un borçlarının tamamının ödenmesi için projeler üretiyoruz. Bu konuda devletin ilgili makamları ile temas halindeyiz. Kısa süre sonra bu sorunları da çözeceğiz. Eskişehirspor'un kuruluş tarihi olan 1965 tarihini baz alarak Eskişehirspor'un kurtuluşu için 1965 lira tutarlı bir kampanya düzenleniyoruz. Eskişehir'den seçilen milletvekillerimiz, resmi kurum ve kuruluşların yanı sıra sivil toplum kuruluşları, sanayiciler ve yurt dışında yaşayan Eskişehirlilerin yanı sıra kent halkını Eskişehirspor'u omuz atmaya, bu kampanyaya davet ediyoruz. Eğer 10 bin kişiden 1965'er lira para toplarsak Eskişehirspor'un FIFA'da bekleyen borçlarını kapatabilir ve takımımızı bu zor durumdan kurtarabiliriz" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 04:28 Kaynak: İHA
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