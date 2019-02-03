Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Bu Sezon Bir İlk

Eskişehirspor'da Bu Sezon Bir İlk

40 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosunda bu sezon ilk kez yabancı oyunculara yer verdi.

Eskişehirspor'da Bu Sezon Bir İlk, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, dün oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosunda bu sezon ilk kez yabancı oyunculara yer verdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, transfer yasağının kaldırılmasıyla Gençlerbirliği maçı kadrosunda ilk kez yabancı oyuncu bulundurdu. Ligin 20. haftasındaki maçta lisansları çıkan ve kadroda bulunan Fildişi Sahilli İbrahim Sissoko, Sırp Marko Milinkovic ve Ganalı Kamal Issah bu sezon ilk kez Eskişehirspor forması giydi. Tecrübeli yabancılara takımın genç yıldızları eşlik ederken zorlu geçen maça Sissoko'nun iyi performansı ve iki golü damga vurdu. Maçın sonunda 3 puanı almasını bilen Kırmızı Şimşekler, bu skorla bir basamak atlayarak düşme potasından uzaklaştı.

Öte yandan sezon başından beri transfer yasağı bulunan ve yasağı transfer sezonu kapanmadan hemen önce kaldırabilen Eskişehirspor'da ligin 20. haftasına kadar altyapı oyuncuları 19 maçta 17 puan toplayarak 16. sırada bulunuyordu. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:04 Kaynak: İHA

Fildişi Sahili, Gençlerbirliği, Eskişehirspor, Spor
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