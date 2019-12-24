Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.


Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Siyah-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:


"Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İsrail: Türkiye ile Libya'nın anlaşmasına karşıyız, ancak savaş gemileri gönderecek değiliz
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına İstek Vakfı'ndan açıklama geldi Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru

Son Dakika Haberleri
20:26 Fenerbahçe Kulübünden TFF'ye çağrı Açıklaması - Son Dakika Spor
20:22 Konyaspor Başkanı Kulluk: "Gerekirse istifamız da olur" - Son Dakika Spor
20:19 Başakşehir, Kudryashov'u yeniden istiyor! Trabzonspor devrede... - Son Dakika Spor
20:19 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Son Dakika Spor
20:17 Fenerbahçe'den Beşiktaş'a destek - Son Dakika Spor
18:04 Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı - Son Dakika Spor
17:50 İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:30:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]