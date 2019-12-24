Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi - Son Dakika

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.

Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi sona erdi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Coşkun Demirbakan ile yollar ayrıldı.

Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Coşkun Demirbakan ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Siyah-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Coşkun Demirbakan ile yaptığımız görüşmeler neticesinde sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesine karar verilmiştir. Kulübümüzün zor günlerinde takımımıza hizmet eden ve ayrıca sözleşmeden doğan alacaklarının önemli bir kısmından feragat eden Coşkun Demirbakan ve ekibine kulübümüze vermiş oldukları emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde kendilerine başarılar dileriz."

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:20 Kaynak: İHA
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