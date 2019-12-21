Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; "Bekleneni alamıyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; 'Bekleneni alamıyorum' - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf; "Bekleneni alamıyorum"

6 saat önce

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın henüz başında yedikleri golle geriye düştüklerini ancak takım olarak refleks göstererek beraberlik golüne ulaştıklarını ve ilk devreyi 1-1 tamamladıklarını aktardı.

Eskişehirspor'da Demirbakan'dan itiraf;

Demirbakan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakanın henüz başında yedikleri golle geriye düştüklerini ancak takım olarak refleks göstererek beraberlik golüne ulaştıklarını ve ilk devreyi 1-1 tamamladıklarını aktardı.


İkinci yarıda rakibin kapandığını dile getiren Demirbakan, şöyle konuştu:


"İkinci yarıda attıkları gol dışında pozisyonları yoktu. Rakibimizi tebrik ediyorum. Maçın son bölümlerinde iyi defans yaptılar. Son haftalardaki transfer söylentileri, futbolcuları konsantrasyon kaybına uğrattı. Bazı futbolculardan bekleneni alamıyorum. Sonradan oyuna giren futbolcular gereken performansı gösteremedi. Mağlubiyeti hak ettiğimizi zannetmiyorum."


Adıgüzel: "Çok mutluyuz"


Ekol Hastanesi Balıkesirspor Teknik Sorumlusu Mehmet Nuri Adıgüzel, iki takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.


Adıgüzel, "Attığımız ikinci golle maçı kazandık. Çok mutluyuz. Üst sıraları hedefliyoruz. Her hafta puan ya da puanlar almak istiyoruz. Eskişehirspor'u da kutluyorum." diye konuştu.


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Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:36 
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