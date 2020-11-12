Eskişehirspor'da hedef ilk galibiyet
12.11.2020 13:07
TFF 1. Lig'in 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.
TFF 1. Lig'in 10. haftasında ligin güçlü ekiplerinden Adana Demirspor'a konuk olacak olan Eskişehirspor, müsabakanın hazırlıklarına devam ediyor.
Eskişehirspor, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İlhan Var yönetiminde ısınma hareketleriyle sabah idmanına başlayan Es Es, hız, çeviklik ve koordinasyon çalışmaları ile antrenmanı noktaladı. Adana Demirspor'a karşı kazanarak çıkışa geçmek isteyen siyah-kırmızılıların antrenmanda istekli oldukları gözlendi. Geçen hafta son dakikada yediği golle galibiyeti kaçıran ve ligde henüz galibiyeti bulunmayan iki ekipten biri olan Eskişehirspor'da hedef 3 puan. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın striptizciden evlilik dışı çocuğu olduğu ortaya çıktı Karısının iç çamaşırlarını giyen kocaya 5 yaşındaki oğlu "Neden etek giyiyorsun" diye sormuş Son Dakika! Ermenistan ve Dağlık Karabağ uçuşa yasak bölge ilan edildi Wanda Nara art arda 2 pozunu paylaştı, takipçileri beğeni yağmuruna tuttu Klasik araba tutkunun 61 bin liraya aldığı aracına talep büyük: Villasını takas eden var Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek