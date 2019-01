Eskişehirspor'da Hesaplar Tutmuyor

ESKİŞEHİR - Eskişehirspor Başkanı Kaan Ay ve Teknik Direktör Fuat Çapa, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Vali Hanefi Demirkol Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında ilk konuşan Başkan Kaan Ay, transfer tahtasının açılması için belirlenen fiyattan çok daha fazla bir rakam çıktığını ifade etti. Ay, "Biz seçildikten sonra kendi aramızda bir kaynak oluşturduk. İlgili avukat arkadaşlarımız ile yaptığımız konuşmada, puan silmeler de dahil maksimum 3 milyon gibi bir rakama transfer tahtasının açılacağı söylendi. Bu kaynağı sağladıktan sonra bu rakamı daha da düşürmek için bir grup arkadaşımız İstanbul'a, bir grup ise Ankara'ya hareket etti. Bize verilen vaatler vardı, sözler vardı. 'Biz Eskişehirspor'un yanındayız, imza vereceğimiz' diyen arkadaşlar imzalarını TFF'ye göndermediler. Biz bunları internet sitemizden yayınladık. Sonra bizle pazarlık yaptılar. Biz elimizden geleni yaptık. Ama maalesef her geçen gün farklı dosyalar çıktı ve biz 3 milyonu geçtik. Yeni yönetim geldi, paralı yönetim geldi. 50 liraya anlaştığımız arkadaş 150 istedi, 150'ye anlaştığımız insan 300 istedi. Böyle bir duruma düştük. İstanbul'da bulunduğumuz her saniye bu rakam farklı şeylere ulaştı. Bugün eksi 6 puan geldi. Yönetim olarak bunu ödedik. 30 bin Euro gibi bir rakam geldi ve bunu ödedik. Futbol federasyonu ile yaptığımız görüşmelerde olan borcumuz bugün itibariyle 96 milyon TL'dir ve maalesef daha da gelecek dosyalar vardır. Sizler de takdir edersiniz ki bizim bu rakamı ödeme gibi bir şansımız yok yönetim olarak. Bizler tamamen bu kulübün önünü açmak için, taraftarlıktan tutun da yönetim de nasip oldu. Ama 3 milyon diye söylenen rakamlar çok farklı noktalara gitti. Fırsatçılık yaptılar ve bizi perişan ettiler. Bu rakamlar, bu paralar Eskişehirspor bu lig de kalırsa ödenir. Ziraat Bankası takım bu lig de kalırsa bu fonlamayı yapacak. Bu arkadaşların bunu iyi bilmesi lazım" dedi.

"Ben burada oyuncuları yok pahasını satıp da transfer tahtasını açtıramam"

Oyuncuları yok pahasına satıp transfer tahtasını açamayacağını ifade eden Başkan Ay, "Türk futbolu çok farklı noktalara gidiyor. Dün ben geçekten çok üzüldüm. Söz verip de rakam arttırdılar, futbolcularımıza talip oldular. Biz Allah'tan başka kimseye başımızı eğmeyiz. Herkes de bunu böyle bilsin. Bedeli de ne olursa olsun. Eğemem ben. Ben burada emanetçiyim. Bana bu kulübü emanet ettiler. Ben burada oyuncuları yok pahasını satıp da transfer tahtasını açtıramam. Bunun bedeli ne olursa bu şehir bana kessin. Ben bunu yapamam, yapmam. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum" şeklinde konuştu.

"Transfer tahtasının açılmaması için avukatlara para teklif etmişler"

Daha sonra açıklama yapan Teknik Direktör Çapa, transfer tahtasının açılamaması için avukatlara para teklif edildiğini söyleyerek, "Transfer dönemini ben de yürütmeye çalıştım. Bir süre bizde elimizden gelen çabayı sarf ettik. 23 değişik avukat, 71 futbolcu, 81 dosya. Her gün avukat ve futbolcularla görüşmüş olsanız 24 saatiniz yetişmiyor. Ne kadar zaman aldığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Elimizde imkanlar da yok. Bunun sonucunda telefonlar yetmiyor insanlarla yüz yüze görüşmeniz ve ayağına gitmeniz gerekiyor. Kulübün menfaati için bunu yapmanız gerekiyor. Böyle bir süreç yaşadık. Son iki dosyaya kadar kaldık, ama İstanbul'a gittiğimizde karşımıza çıkan dosyalar daha önce verilen sözler belirli rakamlar içinde anlaşmalar işi değişik noktalara getirdi. Sadece transfer tahtasının açılması için uğraşmadık, bunun yanı sıra takımın puan cezası alması, transfer tahtasının açılmaması için avukatlara para teklif etmişler. Biz neyi nerede arayıp, kimle çözüm üreteceğiz. Sadece Eskişehir dışında değil içinde de sıkıntılar var. Yaşanan olaylardan dolayı üzüntülüyüm" dedi.

Eskişehirspor Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal ise taraftarların sağduyulu olması gerektiğini ve yönetim olarak ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, sosyal medya paylaşımlarının önemine vurgu yaptı.

