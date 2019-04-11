Eskişehirspor'da Heyecanlandıran Gelişme
1 saat önce
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, stadyum isim hakkı için yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, stadyum isim hakkı için yaptığı görüşmeleri sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:26 Kaynak: İHA
Gelecek sezon için maddi konularda düzlüğe bir adım daha yaklaşmak isteyen Eskişehirspor'da gelişmeler sürüyor. Kırmızı şimşeklerde yönetim, geçtiğimiz döneme ait futbolculara olan borçlarını ödedikten sonra transfer yasağını kaldırırken reklam gelirlerinde de önemli artışlar sürüyor. Kulüp yönetimin yürüttüğü çalışmalar sonucunda önümüzdeki sezon için ise en büyük gelir stat isim hakkından bekleniyor. Özel bir şirketle stadyum isim hakkı için görüşmeler devam ederken kulüp yetkilileri ufak pürüzler kaldığını belirtti. Detayların halledilmesinin ardından anlaşmanın kısa bir süre içinde resmiyete dökülerek anlaşmaya varılacak. - ESKİŞEHİR
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