Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş, geri döndü
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Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş, geri döndü

1 saat önce

ESKİŞEHİRSPOR'da başkanlık görevinden istifa eden Osman Taş, kararından vazgeçtiğini belirterek "İstifamı verdim ama ayrılmadım. Sürekli iletişimdeydim. Bunu neden yaptım? Sonuçta ben engel oluyorsam diye başka biri varsa diye karar aldık.

Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş, geri döndü, System.String[]
ESKİŞEHİRSPOR'da başkanlık görevinden istifa eden Osman Taş, kararından vazgeçtiğini belirterek "İstifamı verdim ama ayrılmadım. Sürekli iletişimdeydim. Bunu neden yaptım? Sonuçta ben engel oluyorsam diye başka biri varsa diye karar aldık. Gördük ki hala destek yok. Bir ilerleme yok. Olmadığı için de geri geldim" dedi.
Eskişehirspor'da 30 Mayıs'daki kongrede başkanlığa seçildikten sonra 2 Ağustos'ta istifa eden Osman Taş, başkanlığı geri döndü. Yönetime istifasını verdikten sonra iletişimi sürdürdüğünü kaydeden Taş, "İstifamı verdim ama ayrılmadım. Sürekli iletişimdeydim. Bunu neden yaptım? Sonuçta ben engel oluyorsam diye başka biri varsa diye karar aldık. Gördük ki hala destek yok. Bir ilerleme yok. Olmadığı için de geri geldim. Cumartesi günü yönetimle bir toplantı yaptık. Kararımı orada açıkladım. Umut ediyorum her şey güzel gider. İlk önce maddi sorunlarımızı çözmemiz lazım. Onları çözdükten sonra zaten takımın önü de açılır. Eskişehirspor'un içinde veya dışında olan bütün sorunlar çözülür" diye konuştu.
Eskişehirspor taraftarının takımı yalnız bırakmadığını kaydeden Taş, "Taraftarımızdan Allah razı olsun. Geliyorlar, biletlerini alıyorlar. Bizim yalnız kalma durumumuz taraftar yönünden değil, destek amaçlı, sponsor olsun, kombineler olsun, localar olsun, onlardan bahsediyoruz. Yoksa bizim camiamız gibi bir camia zaten yok. Dün görünen atmosfer bence daha hiçbir şey değildi. Daha çok güzel atmosferler yaşayacaklar. Önümüzdeki günlerde her şey daha fazla netleşir. Biz arkadaşlarımızla beraber başladık. İnşallah beraber sürdürüp muvaffak olacağız" ifadelerini kullandı.


Eskişehirspor, Osman Taş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:45 Kaynak: DHA
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