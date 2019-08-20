Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu

48 dakika önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü.

Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu, System.String[]
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da geçtiğimiz günlerde kulüp başkanlığından istifa ettiğini açıklayan Osman Taş görevine geri döndü.

Eskişehirspor'da günlerdir boş duran başkanlık koltuğuna Osman Taş tekrar oturdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Taş, iyi gün dostu olmadığını belirterek siyah - kırmızılı camiaya geri döndüğünü ifade etti. Başkan Taş, "Bundan 2 hafta önce ayrılma sürem vardı. Ben iyi gün dostu değilim. Zoru seven bir insanım ve kesinlikle buraya 1-2 ay kendimi marka yapmaya gelmedim. O yüzden Eskişehirsporlu olduğum için geri geliyorum. Ben göz göre göre Eskişehirspor'un küme düşmesini istemiyorum. İstifa karar defterine işlenmedi. İnsanlar Eskişehirspor'un belli bir yere varmaması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bırakalım artık dedikoduları. Eskişehirspor yok oluyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR
Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Osman Taş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Moses şoku! 5 hafta sahalarda uzak kalacak
Ronaldo, tecavüz suçlaması için Kathryn Mayorga tarafına ödeme yaptı iddiası! Monaco, Falcao'nun yerine Slimani'yi transfer edecek Kayserispor, Galatasaray'dan Ozornwafor'u kiraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 14:18:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da istifa eden Osman Taş yeniden başkan oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]