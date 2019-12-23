Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da Jesse gelişmesi

6 saat önce

Eskişehirspor'da geçen günlerde oyuncunun alacakları konusunda anlaşılamamış ve Milinkovic ile yollar ayrılmıştı.

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Eskişehirspor'da geçen günlerde oyuncunun alacakları konusunda anlaşılamamış ve Milinkovic ile yollar ayrılmıştı. Yönetim golcü oyuncu Jesse ile de aynı konuda bir görüşme gerçekleştirdi. Ödeme takviminde anlaşılamayan Jesse, yönetimden süre istedi. Jesse'ye 1 hafta izin verildiği ve oyuncunun ülkesine döndüğü öğrenildi.


Konuyla ilgili Eskişehirspor bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi,


"Oyuncumuz Jesse Sekidika ve menejeriyle yaptığımız görüşmeler neticesinde oyuncumuza ailesiyle ilgili problemleri nedeniyle 1 hafta izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız"


Jesse Sekidika'nin adı transferde Süper Lig'in büyük takımları ile anılıyordu.


Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 03:00 
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