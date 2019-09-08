Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da kongre iptal edildi!
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Eskişehirspor'da kongre iptal edildi!

45 dakika önce

Siyah-kırmızılı camiada yönetimde yaşanan krizlerden dolayı geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınmıştı.

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Siyah-kırmızılı camiada yönetimde yaşanan krizlerden dolayı geçtiğimiz günlerde kongre kararı alınmıştı.


Bugün kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Eylül Perşembe günü yapılmasına karar verilen kongrenin iptal edildiği duyuruldu.


Eskişehirspor tarafından yapılan açıklama şu şekilde:


"19.09.2019 Perşembe günü saat 18.00'de yapılmasına karar verilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın iptaline karar verilmiştir."

Eskişehirspor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:00 
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