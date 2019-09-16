Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi
Son Dakika Spor Haber

Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi

1 saat önce

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetime kongreye gitmesi konusunda çağrı yapıldığını belirterek, koltuk sevdasının olmadığını dile getirdi.

Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi, System.String[]

Taş, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, yönetime kongreye gitmesi konusunda çağrı yapıldığını belirterek, koltuk sevdasının olmadığını dile getirdi.


Tanımadığı insanlara kulübü teslim etmeyeceğini anlatan Taş, " Eskişehirspor'un zarar görmemesi için eski başkanlara ya da kentin tanıdığı insanlara kulübü devredebiliriz. Bu olmadığı için kongreyi iptal ettik. Bu, Eskişehirspor'a zarar vermez. Kulübün geleceğini düşündüğümüz için kongre kararını iptal ettik. Eskişehirspor için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ailemizden daha fazla zamanı Eskişehirspor'a harcıyoruz." diye konuştu.


Asbaşkanı Mehmet Şimşek de kulübün maddi hiçbir gelirinin olmadığının altını çizerek, yönetimin göreve geldiği günden bu yana gerekli yerlere 3 milyon 740 bin lira ödeme yaptığını anlattı.


Basın sözcüsü Mustafa Topkaya ise görevinden ayrılan teknik direktör Fuat Çapa'ya geçmişte yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.


Teknik direktörlüğe Coşkun Demirbakan'ı getirdiklerini anımsatan Topkaya, "Coşkun Demirbakan ile dün sözleşme imzaladık. Fedakarlıktan kaçınmayacağını bildiğimiz bir hocamız. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Hanefi Demirkol, Eskişehirspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 07:40 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Ozan Tufan sürprizi!
Alanyaspor 2-1 Fenerbahçe / Canlı anlatım Vida'dan kırmızı kart açıklaması De Gea, Manchester United ile sözleşme yeniledi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 21:16:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da kongre kararı iptal edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]