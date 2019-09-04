Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da kongre vakti
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Eskişehirspor'da kongre vakti

1 saat önce

Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı.

Eskişehirspor'da kongre vakti, System.String[]

Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı.


Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19 Eylül Perşembe Günü saat 18.00'de bir otelde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki kongre 26 Eylül Perşembe Günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.

Eskişehirspor, Eylül, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:34 
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