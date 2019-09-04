Eskişehirspor'da kongre vakti
1 saat önce
Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı.
Son dönemlerde alınan kongre kararlarıyla kulüp yönetimi konusunda dikiş tutturamayan Eskişehirspor, bir kez daha kongre kararı aldı.
Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 19 Eylül Perşembe Günü saat 18.00'de bir otelde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki kongre 26 Eylül Perşembe Günü aynı yer ve saatte tekrar edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 12:34
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