Eskişehirspor'da korona kabusu bitmiyor
30.03.2021 10:19
Eskişehirspor'da daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.
Eskişehirspor'da daha önce yapılan test sonucunda 5 futbolcu ve 1 destek ekibi personelinin Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından yapılan yeni testlerde 7 personelin daha virüse yakalandığı açıklandı.
Eskişehirspor tarafından konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tedbir amaçlı olarak tüm futbolcularımıza, teknik heyeti ve idari personellerimize yapılan Covid-19 testleri neticesinde 4 futbolcu, 1 yardımcı antrenör ve 2 destek ekibi personelimizin test sonuçlarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Takımımızda 10 futbolcu, 2 antrenör ve 3 destek ekibi personelimizin takip, tedavi ve izolasyon süreçleri tarafımızdan takip edilmektedir" dedi.
Söz konusu takımda hafta içerisinde 1 antrenör ve 1 altyapı oyuncumuzun testinde de pozitif bulguya rastlanmıştır. - ESKİŞEHİR
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