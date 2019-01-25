Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı

Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig takımlarından Eskişehirspor'da sezon başında anlaşma sağlanan 9 futbolcu, lisanslarının çıkmaması nedeniyle takımdan ayrıldı.

Eskişehirspor'da Lisansı Çıkmayan 9 Futbolcu Takımdan Ayrıldı, System.String[]

Eskişehirspor'da lisansı çıkmayan oyuncular takımdan ayrıldı. Siyah-kırmızılı kulübün sezon başında anlaşma sağladığı isimlerden Sezgin Coşkun, Kıvanç Karakaş, Ferhat Kiraz, Hakan Aslantaş, Melih Ağa, Erdal Aktari, Jesse, Sissoko ve Kamal Issah, transfer tahtasının açılmasını bekledi ancak bu konudaki girişimler olumsuz sonuçlandı.

FUAT ÇAPA OYUNCULARA TEŞEKKÜR ETTİ

Bunun üzerine oyuncular, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Vedalaşma töreninde duygusal bir konuşma yapan teknik direktör Fuat Çapa, futbolculara yaşanan olumsuzluklara rağmen son ana kadar bekledikleri için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Spor
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