Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor

Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Eskişehirspor'da Milinkovic ile yollar ayrıldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, resmi internet sitesinden Marko Milinkovic ile yolların ayrıldığı duyuruldu.


Eskişehirspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;


"A takımı oyuncularımızdan Marko Milinkovic ile alacaklarına istinaden yapmış olduğumuz görüşmelerde kendisine sunduğumuz tüm ödeme planlarına rağmen herhangi bir mutabakat sağlanamamış ve oyuncumuz kulübümüzden ayrılma kararı almıştır. Oyuncumuza bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - ESKİŞEHİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
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