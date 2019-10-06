Eskişehirspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da bugün yapılması beklenen olağanüstü seçimli genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi.



Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor'da bilinmezlik devam ediyor. Maddi sorunlarla boğuşan ve ligde de düşme potasında devam eden kırmızı-siyahlılarda son olarak bugün yapılması beklenen genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığından dolayı ertelendi. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen genel kurula bin kişilik kulüp üyelerinden yalnızda 63'ü katıldı. Henüz yeni bir başkan adayının çıkmadığı genel kurula Başkan Osman Taş da katılım sağlarken ertelenen olağanüstü seçimli genel kurul ise 13 Ekim Perşembe günü yapılacak. - ESKİŞEHİR