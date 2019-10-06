Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.



Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye bin delegeden sadece 60'ı katıldı.



Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.