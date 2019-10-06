Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi
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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.


Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye bin delegeden sadece 60'ı katıldı.


Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:12 Kaynak: AA
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