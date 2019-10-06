Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 03:12 Kaynak: AA
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.
Kentte bir otelde yapılması planlanan kongreye bin delegeden sadece 60'ı katıldı.
Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 13 Ekim Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
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