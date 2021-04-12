Eskişehirspor'da Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da orta saha oyuncusu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildi.

Eskişehirspor'da orta saha ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı olarak feshedildi. Eskişehirspor ayrılık haberini resmi internet sitesinden bir teşekkür mesajı yayımlayarak duyurdu. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR