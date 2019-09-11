Eskişehirspor'da teknik direktör fuat çapa antrenmana katılmadı
24 dakika önce
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, akşam yapılan antrenmana katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa
, akşam yapılan antrenmana katılmadı.
TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa antrenman öncesi tesislerden ayrılırken, Eskişehirsporlu futbolcular akşam yapılan antrenmana Fuat Çapa olmadan başladı. Antrenmanı altyapı hocaları Serdar Eroy ile Ergin Işık
yaptırdı. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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