Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da teknik direktör fuat çapa antrenmana katılmadı
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Eskişehirspor'da teknik direktör fuat çapa antrenmana katılmadı

24 dakika önce

Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, akşam yapılan antrenmana katılmadı.

Eskişehirspor'da teknik direktör fuat çapa antrenmana katılmadı, System.String[]
Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, akşam yapılan antrenmana katılmadı.
TFF 1'inci lig takımlarından Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa antrenman öncesi tesislerden ayrılırken, Eskişehirsporlu futbolcular akşam yapılan antrenmana Fuat Çapa olmadan başladı. Antrenmanı altyapı hocaları Serdar Eroy ile Ergin Işık yaptırdı. Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklama yapılması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Fuat Çapa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
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