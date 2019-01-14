Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Yaprak Dökümü Başladı

Eskişehirspor'da Yaprak Dökümü Başladı

1 saat önce

Eskişehirspor'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Semih Güler, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'da Yaprak Dökümü Başladı, System.String[]
Eskişehirspor'dan ayrılarak Adana Demirspor'a transfer olan Semih Güler, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'da alacakları ödenmemesi yüzünden serbest kalan 24 yaşındaki genç stoper Semih Güler, Adana Demirspor ile anlaştı. Güler, ayrılığının ardından bir veda mesajı yayımladı. Genç stoper mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Çok değerli Eskişehirspor camiası ve büyük Eskişehirspor taraftarına; 2014 senesinde büyük umutlarla ve hedeflerle katıldım sizlerin arasına. İlk sezonumdan sonra kendimi daha da geliştirmek adına 2 sezon sizlerden ayrı kaldım ve tecrübe kazanarak tekrar aranıza katıldım. 2017/18 sezonu ile başlayarak bugüne kadar sizlerin de desteği ile Eskişehirspor formasını terleterek tüm gücüm ve enerjimle sizlere layık olmaya çalıştım. Bu süreç içerisinde sıkıntılı günlerimiz olmasına rağmen bu büyük camianın bir parçası olmaktan gurur duydum. Ancak bugün gelinen aileme ve kendime karşı olan sorumluluklarımı da göz önünde bulundurarak, benim için hiçte kolay olmayan ayrılık kararı almak zorunda kaldım. Lütfen unutmayınız ki, bu büyük camianın kalbimde hep ayrı bir yeri oldu. Bundan sonra da olacaktır. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Hoşçakalın."

Öte yandan eski takım arkadaşları da sosyal medya hesaplarından Güler'e başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:48 Kaynak: İHA

Adana Demirspor, Semih Güler, Eskişehirspor, Spor
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