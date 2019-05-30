Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da yeni başkan Osman Taş oldu
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Eskişehirspor'da yeni başkan Osman Taş oldu

1 saat önce

ESKİŞEHİRSPOR'un Olağanüstü ve Mali Genel Kurulu'nda Osman Taş başkanlığa seçildi.

Eskişehirspor'da yeni başkan Osman Taş oldu, System.String[]

ESKİŞEHİRSPOR'un Olağanüstü ve Mali Genel Kurulu'nda Osman Taş başkanlığa seçildi.
Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor'un, geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen Olağanüstü ve Mali Genel Kurulu, Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapıldı. İlk olarak mevcut başkan Kaan Ay ve yönetimi mali olarak delegeler tarafından ibra edildi. Daha sonra ise tek aday olan Osman Taş, Eskişehirspor'un yeni başkanı seçildi.
OSMAN TAŞ: BİZ BİR MARKAYIZ
Mazbatasını divan başkanından alan Eskişehirspor Kulübü Başkanı Osman Taş, "Biz önümüze bakacağız. Biz Eskişehirsporluyuz, biz bir markayız, biz dilenci değiliz. Bize bu imkanı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Ben çok fazla konuşan birisi değilim, icraat yapan bir insanım. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Kongreye katılanlar,
-Osman Taş'ın konuşması,
-Osman Taş'a mazbatasının verilmesi,
-Yönetim kurulu üyelerinin fotoğraf çektirmesi


- Eskişehir
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:40 Kaynak: DHA
Eskişehirspor, Osman Taş, Spor
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