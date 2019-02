Eskişehirspor'dan Denizlispor'a Cevap Gecikmedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor 'da yönetim kurulu adına Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal Denizlispor camiasının yaptığı açıklamalara cevap verdi.Denizlispor yönetimi, ligin 22. haftasında oynanan Eskişehirspor karşılaşmasına ilişkin dün yaptığı açıklamada, Merkez Hakem Kurulu (MHK) ve Eskişehirspor camiasına sitem etmişti. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada Eskişehirspor camiasının yeşil-siyahlı futbolculara ve taraftarlara kötü muamele ettiği belirtilirken, maçın orta hakemi Tugay Kaan Numanoğlu'nun verdiği kararlara da yanlı ve hatalı kararlar denilmişti. Konuyla ilgili Eskişehirspor tarafından Denizlispor'un yaptığı açıklamaya çok geçmeden cevap geldi. Eskişehirspor adına Basın Sözcüsü Hasan Hüseyin Köksal yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Bugün Denizlispor Yönetim Kurulu denizlispor.org.tr kurumsal web sayfasında talihsiz bir açıklama yapmıştır. Eskişehirspor yönetiminin, futbolcularının, taraftarının dahası Eskişehir'de görev yapan güvenlik mensuplarının her yaptığını maksatlı görüp tribünlerindeki çirkin görüntüyü münferit ilan eden, Denizlispor'un kamuoyuna saygıyla duyurduğu açıklamanın kurumsal bir kulüp kültürüne uygunluğu tartışmalıdır. Yönetim kurulumuz bu açıklamayı şaşkınlıkla karşılamaktadır. Hem yönetim kurulumuz hem de efsane taraftarımız gerekli misafirperferliği fazlasıyla göstermiştir. Kamuoyunun yakından bildiği üzere güvenlik gerekçesiyle her statta uygulanan güvenlik prosedürleri, maç sonunda Eskişehir Emniyet Müdürlüğünce uygulanmıştır. Kaldı ki bu prosedürler İl Spor Güvenlik Kurulunca alınmıştır. Bize itham edilen söylemleri kabul etmiyoruz. Ligin ilk yarısında Denizli'de oynanan maçta Denizlispor taraftarlarının yapmış oldukları hafızalarımızdadır. Ayrıca maç sonunda Denizlispor başkanının kaşkol sallayarak taraftarımızı galeyana getirme çabası içerisinde olması, protokol kısmında ağırladığımız Denizlisporlu misafirlerimizin taraftarlarımıza karşı yaptıkları tahrikleri sineye çekmişken, böyle bir açıklamayı kabul etmiyor, liderliğin vermiş olduğu psikolojik baskının bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Dikkatle okunduğunda Denizlispor adına yapılan açıklamayı kaleme alanların, bu hafta yapacakları karşılaşma öncesi ilgili makamları ve kamuoyunu etkilemek amacında oldukları anlaşılıyor. Eskişehirspor için Denizlispor maçı geride kalmış bir karşılaşmadır. Futbolda geçmişi bahanesi, geleceği ise cesareti olanlar konuşur. Denizlispor'un saygın yöneticilerini bu tür açıklamalar konusunda daha özenli olmaya davet ederiz. Eskişehirspor'un bahsi geçen açıklamada sözü edilen küçük hesapların takımı olmadığının kanıtı, pazartesi günü oynanan maçta stadyumu dolduran büyük Eskişehirspor taraftarıdır. Ülkemizde ve Anadolu'da taraflı tarafsız her kesimin takdirini toplamış, Anadolu'da filizlenen futbol ateşinin öncüsü olduğumuzu ve bu gibi söylemlere kesinlikle müsaade etmeyeceğimizi bildirmek isteriz." - ESKİŞEHİR