Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'dan Fatih Terim'e Destek Mesajı

Eskişehirspor'dan Fatih Terim'e Destek Mesajı

5 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Eskişehirspor'dan Fatih Terim'e Destek Mesajı, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hastanede tedavi gören babası Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e destek mesajları devam ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Eskişehirspor da yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Talat Terim için geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda "Adana'da tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim'e acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:34 Kaynak: İHA

Spor
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