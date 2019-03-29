Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'dan Fenerbahçe Yönetimine Teşekkür

Eskişehirspor'dan Fenerbahçe Yönetimine Teşekkür

44 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yönetim kurulu, dün İstanbul'da Fenerbahçe ile yaptıkları hazırlık maçında kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Eskişehirspor'dan Fenerbahçe Yönetimine Teşekkür, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un yönetim kurulu, dün İstanbul'da Fenerbahçe ile yaptıkları hazırlık maçında kendilerine gösterilen ilgiden dolayı teşekkür mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kulübümüzü misafir eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç, Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri ve teknik kadroya, Eskişehirspor'a gösterdikleri ilgi ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürü borç biliriz."

Sarı-lacivertliler, Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) attığı gollerle hazırlık maçında Eskişehirspor'u 4-0 mağlup etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:50 Kaynak: AA

İstanbul, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Spor
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