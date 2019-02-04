Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'dan Kaptan Özcan'a Başsağlığı Mesajı

Eskişehirspor'dan Kaptan Özcan'a Başsağlığı Mesajı

1 saat önce

Eskişehirspor, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takım ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Fevziye Özcan için bir mesaj yayınladı.

Eskişehirspor'dan Kaptan Özcan'a Başsağlığı Mesajı, System.String[]
Eskişehirspor, geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybeden Ampute Futbol Milli Takım ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Fevziye Özcan için bir mesaj yayınladı.

Eskişehirspor'un resmi internet sitesinden yayınlanan başsağlığı mesajında, "Ampute Futbol Milli Takımımızın ikinci kaptanı Rahmi Özcan'ın annesi Hatice Fevziye Özcan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet; Rahmi Özcan'a, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:25 Kaynak: İHA

Futbol, Kalp Krizi, Eskişehirspor, Spor
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